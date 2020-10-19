Стандарты дистанционного обучения предложили ввести в российских школах

Стандарт дистанционного урока могут ввести в Российских школах. С такой инициативой выступили представители Института прогрессивного образования.

«Учитывая, что дистанционный формат обучения становится частью образовательного процесса, просим вас разработать стандарт проведения дистанционного урока», — говорится в письме на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова. Его приводит RT.

Авторы обращения отмечают, что в период самоизоляции российские школьники и их родители столкнулись с множеством проблем, связанных с дистанционным обучением. Часто учащимся приходилось самостоятельно знакомиться с материалами, да и сам формат проведения удаленных уроков не был определен.

В Институте также настаивают на установке максимального объема домашнего задания для учащихся разных классов. Например, самые младшие школьники не должны тратить на него больше часа. Средние классы будут справляться с домашним заданием за два часа, а старшие — за три. Кроме того, эксперты просят определить предметы, по которым выполнение самостоятельных заданий дома обязательно или лишь рекомендованно.

Ранее в Минпросвещении рассказали, что введение жестких карантинных мер в школах не планируется. Учебный процесс не будет прерываться.