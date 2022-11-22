Образование 22 ноября 2022, 16:17 Стало известно, в каких специалистах нуждается Россия Кабмин: России нужно больше авиаконструкторов, строителей и эндокринологов

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Правительство РФ 19 ноября утвердило список квот на целевое обучение по предложениям регионов. Оказалось, что больше всего российские субъекты нуждаются в авиаконструкторах, строителях и эндокринологах, написала «Парламентская газета».

Не меньшей популярностью пользуются такие специальности как «Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры» и «Информационная безопасность».

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Будущие работодатели по целевому направлению оплачивают обучение абитуриентов, а те, в свою очередь, должны будут после обучения отработать на заказчика не менее трех лет.

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