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    31 августа 2022, 11:56

    Стало известно о создании всероссийского объединения детей и молодежи

    Оксана Лавнюженко

    Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал о создании в стране всероссийского объединения детей и молодежи. Об этом написал сайт kp.ru.

    «Создание такого объединения — своевременное решение. И, опять же, инициатива исходит от самих ребят. Взрослые помогают им претворить задуманное в жизнь», — подчеркнул Кравцов.

    На его взгляд, новое движение будет способствовать развитию таланта у детей, а также вовлекать их в добровольчество и общественную деятельность.

    «Мы соберем лучшее из примерных программ воспитания в школах, детских лагерях, из предложений детских движений и советников директоров по воспитанию», — резюмировал министр.