31 августа 2022, 11:56
Стало известно о создании всероссийского объединения детей и молодежи
Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал о создании в стране всероссийского объединения детей и молодежи. Об этом написал сайт kp.ru.
«Создание такого объединения — своевременное решение. И, опять же, инициатива исходит от самих ребят. Взрослые помогают им претворить задуманное в жизнь», — подчеркнул Кравцов.
На его взгляд, новое движение будет способствовать развитию таланта у детей, а также вовлекать их в добровольчество и общественную деятельность.
«Мы соберем лучшее из примерных программ воспитания в школах, детских лагерях, из предложений детских движений и советников директоров по воспитанию», — резюмировал министр.