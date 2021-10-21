Стало известно о планах Минпросвещения по вводу дополнительных школьных каникул

Минпросвещения планирует объявить школьные каникулы с 30 октября по 7 ноября. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«В Минпросвещения готовят документ, рекомендующий школам объявить дни с 30 октября по 7 ноября каникулами и добавить их к каникулярным дням, которые идут по графику», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что у большинства российских школьников, которые учатся по четвертной системе, каникулы как раз попадают на нерабочие дни. Тем не менее есть регионы, где учатся по модульной системе: пять недель учебы и потом одна неделя каникул. У них каникулы начинаются 15 ноября. Это значит, что нерабочая неделя в таком случае присоединяется к действующим каникулам.

При этом в министерстве уточнили, что школам при этом нужно будет скорректировать образовательную программу.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. В указе сказано, что главы регионов, исходя из ситуации с коронавирусом, вправе установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября или продлить их после 7 ноября.