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    15 августа 2022, 19:22

    Стало известно, на что уходит большая часть денег при сборе ребенка в школу

    Арина Бобкова

    В августе родители начинают собирать своих детей в школу. Россияне рассказали, какая статья расходов является самой большой в преддверии 1 сентября. Об этом сообщил «ФедералПресс».

    Почти две трети — 62% россиян — ответили, что больше всего бюджета у них уходит на покупку школьной одежды.

    Еще 19% респондентов заявили, что много денег тратят на покупку канцтоваров и учебников, заявили организаторы опроса.

    При этом 19% опрошенных подчеркнули, что используют школьную форму с прошлого года. При этом россияне отметили, что школьные сборы не являются существенной статьей расходов.