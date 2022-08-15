Стало известно, на что уходит большая часть денег при сборе ребенка в школу

В августе родители начинают собирать своих детей в школу. Россияне рассказали, какая статья расходов является самой большой в преддверии 1 сентября. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Почти две трети — 62% россиян — ответили, что больше всего бюджета у них уходит на покупку школьной одежды.

Еще 19% респондентов заявили, что много денег тратят на покупку канцтоваров и учебников, заявили организаторы опроса.

При этом 19% опрошенных подчеркнули, что используют школьную форму с прошлого года. При этом россияне отметили, что школьные сборы не являются существенной статьей расходов.