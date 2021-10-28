Стало известно, кто займет место ректора ГИТИСа
Григорий Заславский вновь занял пост ректора ГИТИСа
Григорий Заславский снова стал ректором ГИТИСа. На этом посту он пробудет пять лет. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу вуза.
Этот пост Заславский займет во второй раз. Его кандидатуру поддержала большая часть педагогического состава и представителей студенчества.
«За кандидатуру Заславского проголосовали 252 делегата, восемь — против из 263 зарегистрированных на общем собрании (конференции) ГИТИСа 27 октября. Участие в голосовании приняли педагоги, сотрудники и обучающиеся вуза согласно квотам, утвержденным ученым советом», — заявили в ведомстве.
Ректор ВУЗа подчеркнул, что планирует использовать научно-исследовательский потенциал студентов и педсостава, а также заниматься развитием молодых кадров.
Кроме того, Заславский анонсировал два новых проекта ГИТИСа. Первый — «Новый русский театр „Станиславский-2030“». Проект рассчитан на создание открытой образовательной платформы GITIS Open. Второй — «Развитие человеческого капитала в регионах». В рамках данного проекта состоится отбор талантливых молодых людей. Кроме того, программа будет направлена на поддержку региональных театров России.