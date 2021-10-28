Стало известно, кто займет место ректора ГИТИСа

Григорий Заславский снова стал ректором ГИТИСа. На этом посту он пробудет пять лет. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу вуза.

Этот пост Заславский займет во второй раз. Его кандидатуру поддержала большая часть педагогического состава и представителей студенчества.

«За кандидатуру Заславского проголосовали 252 делегата, восемь — против из 263 зарегистрированных на общем собрании (конференции) ГИТИСа 27 октября. Участие в голосовании приняли педагоги, сотрудники и обучающиеся вуза согласно квотам, утвержденным ученым советом», — заявили в ведомстве.

Ректор ВУЗа подчеркнул, что планирует использовать научно-исследовательский потенциал студентов и педсостава, а также заниматься развитием молодых кадров.

Кроме того, Заславский анонсировал два новых проекта ГИТИСа. Первый — «Новый русский театр „Станиславский-2030“». Проект рассчитан на создание открытой образовательной платформы GITIS Open. Второй — «Развитие человеческого капитала в регионах». В рамках данного проекта состоится отбор талантливых молодых людей. Кроме того, программа будет направлена на поддержку региональных театров России.