Стало известно, когда в учебных программах появится новая дата окончания Второй мировой войны

«Текущие программы могут корректироваться, это совершенно естественный процесс», — обратил внимание специалист.

По его словам, оперативно учебники истории не получится скорректировать, так как они получают гриф на пять лет и в течение этого времени не меняются. Он заметил, что учебники — это факт сегодняшней истории, как ее сегодня понимают.