24 апреля 2020, 18:56
Стало известно, когда в учебных программах появится новая дата окончания Второй мировой войны
Заведующий кафедрой методики преподавания истории МПГУ Евгений Вяземский рассказал «Газете.ru», что с первого сентября в учебных программах школ, колледжей и вузов появится новая дата окончания Второй мировой войны.
«Текущие программы могут корректироваться, это совершенно естественный процесс», — обратил внимание специалист.
По его словам, оперативно учебники истории не получится скорректировать, так как они получают гриф на пять лет и в течение этого времени не меняются. Он заметил, что учебники — это факт сегодняшней истории, как ее сегодня понимают.