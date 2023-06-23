Образование 23 июня 2023, 07:27 Стало известно, когда школьники будут изучать причины начала СВО Кравцов рассказал, когда школьники будут изучать причины начала СВО РИА «Новости»

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Причины начала СВО будут изучать на истории как в 10, так и в 11 классе. Об этом заявил РИА «Новости» министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Здесь нельзя сказать, что один или два часа, это фактически 11-й класс, отчасти и 10-й класс», — сказал глава ведомства.

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Он обратил внимание, что спецоперация на Украине фактически началась не 24 февраля. Причины начала СВО лежат, по словам министра, намного раньше и намного глубже.

«Это фактически попытка раскола и со стороны Соединенных Штатов Америки», — отметил Кравцов.

Министр также впервые продемонстрировал рукопись нового учебника истории для 10-х классов, который охватит период с 1914 по 1945 годы. Он пообещал дополнить его, как только Россия одержит победу.

Кроме того, Минобрнауки разработает учебник истории для непрофильных специальностей в вузах с отдельным разделом о специальной военной операции.