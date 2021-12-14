Стало известно, как пройдет ЕГЭ в 2022 году

ЕГЭ в 2022 году пройдет в обычном, допандемийном, формате. Об этом заявили в Рособрнадзоре. В случае, если эпидемическая обстановка ухудшится, в расписание экзаменов внесут коррективы.

Глава ведомства Анзор Музаев напомнил, что уже два года в России не могли провести весеннюю досрочную волну ЕГЭ из-за коронавируса. Но сейчас она есть в расписании с 21 марта по 18 апреля, включая резервные дни, написало РИА «Новости».

«Основной период экзаменов, как обычно, с 26 мая по 2 июля», — уточнил Музаев.

Он также призвал родителей школьников не переживать из-за очного формата экзаменов. По его словам, если заболеваемость будет показывать рост, то Рособрнадзор сможет перенести весеннюю волну сдачи.

Ученики 11-х классов уже написали сочинение, которое требуется для допуска к ЕГЭ. Полностью не смогла принять участие в его сдаче только Калмыкия. В этом регионе пока сохраняется сложная ситуация с заболеваемостью.

За минувшие сутки в России было выявлено 28 343 новых случая заболевания коронавирусом. Самый большой прирост был зафиксирован в Санкт-Петербурге (1989), на втором месте — Москва (1976), за ней следует Подмосковье (1945).