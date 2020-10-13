Стало известно, как МГУ работает во время коронавируса

Решение о том, чтобы переводить студентов из разных групп на дистанционное обучение, принимается в зависимости от эпидемической ситуации. Поточные курсы проходят онлайн. Для учебы используется электронно-образовательная платформа «Университет без границ». В вузе заключили, что выполняют все требования Роспотребнадзора.