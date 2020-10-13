13 октября 2020, 18:21
Стало известно, как МГУ работает во время коронавируса
Московский государственный университет (МГУ) работает в гибридном формате. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу вуза.
Решение о том, чтобы переводить студентов из разных групп на дистанционное обучение, принимается в зависимости от эпидемической ситуации. Поточные курсы проходят онлайн. Для учебы используется электронно-образовательная платформа «Университет без границ». В вузе заключили, что выполняют все требования Роспотребнадзора.