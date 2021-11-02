Стало известно, как будет проходить Международный форум ReForum WINNING THE HEARTS

Международный онлайн-форум ReForum WINNING THE HEARTS пройдет в онлайн-формате 18 и 19 ноября 2021 года. Об этом сообщила «Русская планета».

На мероприятии выступят передовые ученые, топ-менеджеры и предприниматели. Принять участие в форуме можно совершенно бесплатно. Программа рассчитана на два дня и включает в себя пять блоков, посвященных развитию технологий и бизнеса в будущем. На мероприятии планируют обсудить кейсы новых бизнес-моделей, а также перспективные мировые направления. На форуме выступят российский кинорежиссер Илья Найшуллер, глава центра компетенции Ethereum в России Владислав Мартынов, руководитель Клуба инвесторов Фонда развития интернет-инициатив Максим Чеботарев и многие другие.