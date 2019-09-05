Стали известны темы для итогового сочинения в 11-х классах

Будущее без оценок. Почему «убийство» школьных экзаменов — плохая идея Подробнее

Школьники смогут выбирать из следующих направлений: «„Война и мир“ — 150-летие великой книги», «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она».

Кроме того, Васильева представила свое видение учителя истории. Он должен любить прошлое, профессиональное образование не играет столь важную роль, написала «Парламентская газета».

«Если человек любит, прекрасно знает, чудесно ее рассказывает и живет тем, о чем он говорит, он может завлечь и заворожить любого», — отметила Васильева.

В декабре учащиеся 11-х классов напишут итоговое сочинение. Эта работа — допуск к ЕГЭ, за нее ставят «зачет» или «незачет».