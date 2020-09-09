09 сентября 2020, 16:40
Стали известны самые популярные направления в пермских колледжах
Раиса Кассина, министр образования Пермского края, рассказала о самых востребованных специальностях в пермских колледжах в нынешнем году. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
Наиболее популярными среди абитуриентов стали направления, связанные с IT и программированием. Конкурс вырос более чем в два раза и достигает 17 человек на место.
Она также отметила, что почти в два раза вырос конкурс на специальности «Технология машиностроения», «Туризм», «Компьютерные системы и комплексы» и «Дошкольное образование». Там конкурс составляет около 10 человек на место.
Невостребованными остались специальности «сельскохозяйственной направленности». Они непопулярны, так как плохо оплачиваются, кроме того там тяжело работать.