Образование 31 августа 2023, 10:48 Стали известны победители и финалисты конкурса «Магистры русского языка» Победители конкурса «Магистры русского языка» пройдут стажировку за рубежом

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Восемь филологов завоевали победу в конкурсе среди магистрантов и аспирантов вузов России «Магистры русского языка». Они показали лучшие знания в преподавании родного языка как иностранного. Россотрудничество провело церемонию награждения 30 августа.

Первое место завоевала Елизавета Башкина из Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина. Обладатели призовых мест и остальные 22 финалиста смогут отправиться на месяц на стажировку в одну из 10 зарубежных стран.

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Они будут преподавать русский язык иностранцам в Русских домах и партнерских площадках в Танзании, Аргентине, Вьетнаме, Армении, Индии, Ливане, Иордании, Монголии, Киргизии. Также молодые специалисты познакомят местных жителей с традициями и культурой России.

Можно сказать, что это моя мечта — преподавать русский язык за рубежом. Теперь я получила блестящую возможность приобрести бесценный опыт зарубежной стажировки. И я выражаю огромную благодарность организаторам за это и за то, что мы смогли испытать свои силы и обогатить свои знания и опыт. Елизавета Башкина победительница

Всего участие в конкурсе приняли 130 молодых специалистов из 44 высших учебных заведений России.

«Важно, чтобы нас понимали на русском языке. На вас лежит большая ответственность, чтобы нас услышали, поняли нашу картину мира, наши ценности и культуру», — заявил замруководителя Россотрудничества Павел Шевцов в своем поздравительном слове.

Организатором мероприятия выступили Россотрудничество, ООО «Руспатриот Экспо». Конкурс провели также при поддержке Академии социального управления (Московская область).