Стали известны минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в следующем году

Министерство просвещения России опубликовало минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы. Данные актуальны на 2021/22 учебный год.

Документ появился на официальном сайте ведомства. Он содержит список вузов и специальностей, на которые можно поступить, в том числе по целевому направлению. К каждой из них прилагается перечень предметов, по которым необходимо сдать ЕГЭ, а также минимальное количество баллов.

Например, чтобы учиться на психолога в Московском педагогическом государственном университете, нужно сдать русский язык и обществознание минимум на 45 баллов, а биологию на 40 баллов.

Ранее стало известно, что специалисты Рособрнадзора обсуждают возможность сдачи ЕГЭ только при поступлении в вуз. Такое нововведение появилось в России в 2020 году в период распространения коронавирусной инфекции. Новые правила проведения экзамена могут продлить и на следующие учебные года. Такое предложение поступило в Рособрнадзор в процессе сбора заявок на улучшение процесса проведения ЕГЭ.