Стали известны даты выпускных экзаменов для учеников 11-х классов

«Основной срок проведения ГВЭ для выпускников 11-х классов запланирован с 24 по 28 мая 2021 года», — цитирует пресс-службу Рособрнадзора RT.

Уточняется, что в расписании предусмотрен дополнительный период в сентябре для проведения ГВЭ по математике и русскому языку. Предполагаемые даты — с 3 по 17 сентября 2021 года.