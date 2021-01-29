29 января 2021, 17:14
Стали известны даты выпускных экзаменов для учеников 11-х классов
Рособрнадзор обозначил даты, когда состоятся экзамены для выпускников школ. Об этом сообщил ТАСС.
«Основной срок проведения ГВЭ для выпускников 11-х классов запланирован с 24 по 28 мая 2021 года», — цитирует пресс-службу Рособрнадзора RT.
Уточняется, что в расписании предусмотрен дополнительный период в сентябре для проведения ГВЭ по математике и русскому языку. Предполагаемые даты — с 3 по 17 сентября 2021 года.