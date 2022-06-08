Стала известна судьба ЕГЭ после отказа от Болонской системы образования

Единый государственный экзамен сохранится в России после отказа от Болонской системы образовании и перехода на новую. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«ЕГЭ построен полностью на традициях российской системы образования, с учетом отечественных образовательных стандартов», — сообщили в ведомстве.

В Рособрнадзоре подчеркнули важнейшую социальную задачу ЕГЭ.

«Единый госэкзамен обеспечивает поддержку единого российского образовательного пространства с учетом разнообразия учебников, учебных пособий и образовательных программ», — добавили в ведомстве.

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщал, что после отхода от Болонской системы внедрить альтернативу будет просто. При этом он отметил, что необходимо учесть интересы как студентов, так и университетов, отраслей и промышленности.