Стал известен срок подачи заявлений на участие в ЕГЭ

По данным информагентства, при подаче заявления выпускник должен указать те дисциплины, которые он намерен сдавать. В Рособрнадзоре напомнили, что их количество не ограничено. При этом обязательными для сдачи ЕГЭ остаются математика и русский язык. Уточняется, что выпускники 2020 года могут подавать заявления по месту обучения. Выпускники же прошлых лет — в места регистрации на сдачу экзамена, определенные властями региона.