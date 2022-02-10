Стал известен размер минимальной студенческой стипендии для «выживания»

Размер стипендии в большинстве российских ВУЗов до сих пор остается довольно низким. Председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» о том, какой размер стипендии необходим для «выживания».

По словам эксперта, минимальный размер стипендии должен быть равен МРОТ. Он заметил, что сейчас самая низкая сумма выплаты составляет 1700 рублей.

Цапко заявил, что этих денег может хватить только на оплату общежития или несколько приемов пищи. Повышение стипендии до уровня МРОТ поспособствует росту уровня образования, так как студенты смогут не отвлекаться на работу.

«Мы хотим повышать качество образования, государство тратит деньги на модернизацию образования, а студенты вынуждены прогуливать только потому, что не хватает средств к существованию», — подытожил Цапко.