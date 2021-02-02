Стал известен процент родителей, довольных работой российских школ

Согласно официальной информации, обстановкой в школе довольны только 28,5% родителей в стране. Статистика показывает, что в ряде регионов эта цифра еще меньше. Например в Ингушетии показатель равен 6,6%, в Магаданской области — 9,4%, а в Москве — 10,3%.

Самые высокие оценки работы учреждений зафиксированы в Новосибирской (59,5%), Курской (56%) и Тамбовской (50,9%) областях. При этом качество школьного обучения удовлетворяет большую часть россиян — 72%. Больше всего довольных образованием ребенка живет в Татарстане (92,4%), Севастополе (90,3%) и Чечне (89,3%).

Уточняется, что качество воспитательной работы нравится 72,9%, медицинский контроль и медпомощь не вызывает претензий у 65,6%, а комфорт пребывания в школе устраивает 75,5% граждан.