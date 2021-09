Ссылку на порносайт обнаружили в учебниках по английскому для 6-го класса

В учебниках Spotlight для шестого класса напечатали ссылку на порносайт. О неожиданном открытии «360» сообщил отец ученицы, которая изучает английский язык по этому пособию.

«Обнаружил лично в учебнике дочки по английскому языку за шестой класс», — возмутился мужчина.

На фото, которые предоставил читатель, можно видеть, что ссылка расположена на странице раздела Who are you? и ведет на сайт с порнографическими фото, порнорассказом и роликом, на котором пара танцует сальсу.

Ссылку на сайт обнаружили родители детей из Санкт-Петербурга и Краснодарского края. В краснодарском Министерстве образования «Подъему» заявили, что проверяют эту информацию, а после расследования будут решать, что делать с книгами.

«Учебники входят в федеральный перечень, поэтому сейчас работаем с федерацией, что дальше делать определяемся, пока служебное расследование идет. Будем отрабатывать», — пояснили сотрудники.

По данным «Фонтанки», тираж учебника за 2014 год составляет 70 тысяч, но ссылка есть и в издании 2008 года, тогда тираж составлял 50 тысяч экземпляров. Директор одной из петербургских школ, где выдали такие учебники, в ответ на просьбу прокомментировать случившееся, развел руками.

«Мы же не сами учебники печатаем и закупаем, нам присылает их Министерство просвещения. Это к ним вопрос», — пояснил он в комментарии изданию.