Сроки подачи документов в колледжи продлили

Срок подачи документов для поступления в колледжи продлили до 25 августа. При этом Минпросвещения старается сократить количество различных бюрократических моментов.

Об этом рассказал замминистра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».

Все сделано для того, чтобы человек мог отправить документы в электронной форме, а оригиналы донести до конца года. Продлены сроки приема документов. Практически до конца августа, а где будут свободные места — до осени Дмитрий Глушко.

Замминистра отметил, что для поступления абитуриент может передать сканы документов в колледж несколькими способами: по электронной почке, с помощью почты России, а также через региональные порталы госуслуг. Любым из этих способов можно отправить в том числе и сканы медицинских справок.

Из-за коронавируса в России отменили проведение ОГЭ, а также перенесли сроки сдачи ЕГЭ для одиннадцатиклассников — экзамены начнутся с 3 июля. В этом году его будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. Такое решение приняли, чтобы сократить количество школьников и облегчить соблюдение социальной дистанции в аудиториях. Дистанционную сдачу единого госэкзамена назвали невозможной.

Ранее стало известно, что абитуриенты смогут поступить в военные вузы России не покидая при этом свой регион. Для этого туда отправят специальные выездные группы, которые будут отсматривать кандидатов.