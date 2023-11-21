Образование 21 ноября 2023, 09:03 Сроки обучения в вузах для выпускников колледжей решили сократить в России Минобрнауки: обучение в вузах для выпускников колледжей могут сократить

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В России могут сократить сроки обучения в университетах для тех, кто учился в колледжах. Такое положение могут включить в федеральный государственный образовательный стандарт, сообщили РИА «Новости» в Минобрнауки.

«Планируется включить в него (ФГОС-4. — прим. ред.) положение о сокращении сроков обучения по программам высшего образования для выпускников организаций среднего профессионального образования», — указали в министерстве.

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При этом сейчас закон также позволяет сократить срок учебы в вузе благодаря ранее освоенным дисциплинам и прохождению практик в других образовательных организациях, в том числе колледжах. Речь идет о таких мерах, как индивидуальный план и ускоренное обучение.

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой назвал введение в российскую образовательную систему ЕГЭ и ОГЭ большой ошибкой. По его словам, оттачивание знаний по тестам разрушило традиционное отечественное образование.