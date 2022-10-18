Оценки и зачеты разыграли среди студентов из Нижневартовска | 360°

Образование 18 октября 2022, 00:16 Оценки и зачеты разыграли среди студентов из Нижневартовска Студенты нижневартовского Нефтяного института выиграли оценки и зачеты во «ВКонтакте»

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В нижневартовском Нефтяном институте провели необычную акцию-розыгрыш. С целью раскрутки группы во «Вконтакте» среди студентов разыграли зачеты. Об этом сообщает издание «Подъем».

Для того, чтобы принять участие, студентам нужно было подписаться на группу института во «ВКонтакте», поставить лайк и сделать репост.

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Счастливчикам, занявшим первое место, обещали автомат на экзамене по любому предмету на выбор. Второе место — зачет. Третий победитель получил сертификат в столовую на тысячу рублей.

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Один из победителей Никита рассказал, что доволен розыгрышем и планирует участвовать снова.

«Предмет еще не выбрал. В конкурсах дальше участвовать буду. Если по десятибалльной шкале оценивать, то девять за розыгрыш. Мне кажется, что стоило сделать призов чуть больше, допустим, пять мест», — сказал Никита.

Он также добавил, что организаторы планируют торжественное награждение в актовом зале.

При этом, по сведениям издания, один из педагогов вуза рассказал, что не знает о такой акции. И, по его словам, ставить автоматы он не собирается. Только если такое распоряжение поступит от начальства.