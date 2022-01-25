Спрос на обучение в колледжах вырос в России

Спрос на среднее профессиональное образование в России растет, сообщил первый замминстра просвещения Александр Бугаев. Об этом написала «Парламентская газета».

«Впервые в современной истории в 2022 году колледжи и техникумы выпустят студентов больше, чем вузы», — отметил Бугаев.

Министерство просвещения сделало такой вывод, проанализировав статистику поступления в колледжи в 2020 году. В этом году из колледжей должны выпустить около 1,2 миллиона специалистов.