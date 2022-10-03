Спрос на обучение по рабочим специальностям вырос в ОЭЗ «Технополис Москва» | 360°

Образование 03 октября 2022, 07:20 Поделиться Telegram

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Viber Спрос на обучение по рабочим специальностям вырос в ОЭЗ «Технополис Москва» Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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В 2022 году студентами базовой кафедры Московского государственного образовательного комплекса (МГОК), расположенной на территории особой экономической зоны «Технополис Москва», стали более двух тысяч человек. Они проходят обучение по 17 востребованным на рынке специальностям.

Базовая кафедра МГОК — один из центров профессионально-технического образования города. Она работает на площадке «Печатники» ОЭЗ Москвы с 2015 года и ежегодно привлекает все больше студентов.

По сравнению с 2021 годом, в этом году число студентов на базовой кафедре выросло почти на 200 человек, отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

По его мнению, это связано с возросшим спросом на рабочие специальности со стороны работодателей и выпускников школ. Он подчеркнул, что обучение на базовой кафедре МГОК «Технополис. Кадровый резерв» дает молодым людям возможность совмещать теорию и практику на производствах в особой экономической зоны Москвы.

«Благодаря тесному сотрудничеству на предприятиях в последние годы значительно увеличилось количество стажировок и практик для студентов», — подчеркнул Овчинский.

Особенно популярны у студентов IT-направления — например, информационные системы и программирование, сетевое и системное администрирование, мобильная робототехника, графический дизайн, аддитивные технологии.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев обратил внимание, что расширение производств резидентов ОЭЗ Москвы и компаний, работающих на ее площадках, а также открытие новых предприятий дают импульс спросу на молодых сотрудников.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Дегтев привел привел, рассказав о потребностях в специалистах только одного кластера — медоборудования и фармы. Она, по его данным, оценивается на уровне 1500-2000 специалистов до 2025 года.

«Базовая кафедра МГОК позволяет готовить востребованные кадры для инновационных промышленных предприятий города. Многие программы составлены с учетом конкретных потребностей работодателей. Таким образом, после завершения обучения студенты смогут быстро трудоустроиться по специальности», — заключил он.