Справку об инфекциях и прививках предложили сделать обязательной при поступлении в вузы

Для поступления в университеты, а также при приеме на работу в школы и больницы предложили требовать справку о перенесенных инфекциях и сделанных прививках. С таким предложением выступили сенаторы.

Члены Совета Федерации включили требование справки для поступления в вуз и на работу в перечень мероприятий по совершенствованию законодательства РФ для функционирования экономики и социальной сферы в новых условиях.

В документе, с которым ознакомился ТАСС, предлагается усилить требования к иммунопрофилактике. В частности, сделать обязательной справку о перенесенных инфекциях и сделанных прививках «при приеме на работу в медицинские учреждения, школы, учреждения общественного пользования, при поступлении в институты».

В документе не уточняется, как могут наказывать за отсутствие необходимой справки.

Уже сейчас абитуриенты при поступлении в университеты получают справку по форме 086у. В ней должны быть указаны перенесенные и хронические заболевания, сведения о прививках, заключения специалистов и терапевта, результаты флюорографии.