Споры вокруг примера по математике разгорелись в Сети

Очередной математический пример привел к бурному обсуждению в Сети. Либо все дело в новых образовательных стандартах, либо со счетом в мире действительно проблемы.

Спор о решении начался с публикации в Twitter, где приводился пример «20 / 5 (2 * 2)». Ответом «по старинке» указывалась единица, а 16 должно было получиться, если считать по образовательному стандарту Common Core.

«Оба ответа одинаково верны», — написал автор поста, чем и спровоцировал волну возмущения. Некоторые съехидничали, отметив, что подобные публикации объясняют, почему у американцев такие низкие оценки по математике.

Другие заметили, что результат «1» в любом случае получить невозможно, если следовать формуле.

«Какого черта вы тут устроили?» — задались вопросом в комментариях. Чтобы получить единицу, заметили в Сети, пример должен быть записан совсем по-другому.

Однако нашлись и те, кто нашел неправильным ответ «16» и выступил за «единицу».

Третьи обратили внимание, что «технически» верны оба ответа. Все зависит от порядка операций.

«Однако заменять один метод другим неверно», — указали в Twitter.

«Правильнее было бы назвать идиотом того, кто написал такой пример. Учителя должны рассказывать о том, что уравнения и примеры, сродни предложениям в английском, можно написать плохо», — подытожили в Сети.

Аналогичный спор возник летом 2019 года, когда пользователи не могли сойтись во мнении, как правильно решить пример «8 ÷ 2 (2+2) =?».