Спортивное воспитание в школе

Спортивному оснащению этой школы может позавидовать самый элитный фитнес клуб. Ведь в этой Подмосковной гимназии точно знают, что нужно быть не только умными, но и здоровыми. Поэтому спорту уделяется большое значение.

Директор МОУ гимназии № 7 городского округа Лыткарино уверена, что физическая культура играет важную роль в развитии детей. Главное — правильно и интересно преподнести им спортивные занятия. С этим школа успешно справляется — учителя стремятся сделать так, чтобы в стенах гимназии дети чувствовали себя как дома.