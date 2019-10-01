Спорт с умом

Учитель физкультуры из Коломны рассказал о том, как важны для детей физические занятия. Если ребенок не исчерпает запас своей ежедневной энергии, он будет плохо спать, плохо учиться и станет отвлекаться на других уроках. Но важно понимать, что к спорту нужно подходить с умом.

В программе «Час учителя» на «360» Денис Щеглов, учитель физической культуры гимназии № 8 городского округа Коломна рассказал, как заниматься спортом с умом. Он считает, что главная задача учителя — не зацикливаться на своем предмете, а попытаться взглянуть на ребенка с разных сторон, узнать, чем он живет и понять, что он уникален. Как только педагог сможет это сделать — работать с учеником станет легко и просто.