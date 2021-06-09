Список учебных заведений на Ямале, в которые выпускники из коренных народов могут поступить по льготам, расширили

На Ямале расширили список учебных заведений, куда абитуриенты из числа КМНС могут поступить по образовательному сертификату. Теперь он состоит из четырех колледжей, написало ИА «СеверПресс».

Если раньше выпускники школ из коренных малочисленных народов Севера могли реализовать льготный сертификат только при поступлении в Ямальский многопрофильный колледж, теперь на льготных условиях можно поступить также в Надымский профессиональный колледж, Новоуренгойский многопрофильный колледж и Ямальский полярный агроэкономический техникум.

Это сделано для того чтобы коренные студенты могли учиться поближе к своим семьям. В этом году, как и в прошлом, сертификатом смогут воспользоваться 75 абитуриентов из семей, ведущих традиционный образ жизни.