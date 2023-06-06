Образование 06 июня 2023, 19:28 Специальные уроки русского языка призвали ввести в России для детей мигрантов Зампред Совбеза Медведев предложил ввести систему обучения русскому языку детей мигрантов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Дети приехавших в Россию иностранцев в большинстве своем не говорят на русском языке, а воспитываются в замкнутых общинах, которые не способствуют решению этого вопроса. Проблема возникает, когда ребенок отправляется в школу. С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по вопросам миграционной политики.

Он подчеркнул, что в стране не существует самого механизма обучения детей мигрантов русскому языку и эту проблему нужно решить правительству.

Реклама

«Нужно наладить систему, которая все-таки позволит детям иностранцев, которые не владеют русским языком, успешно „догонять“ остальных учеников, разбираясь в самом предмете», — привел заявление Медведева ТАСС.

По оценке замглавы Совбеза, в некоторых классах российских школ каждый пятый ребенок не говорит по-русски. Часто такие школьники собираются в этнические группы, которые ведут себя агрессивно по отношению к другим ученикам. Особенно остро этот вопрос стоит в регионах, куда приезжает большое количество трудовых мигрантов.

Медведев подчеркнул, что уровень владения русским языком детей иностранцев должен быть достаточным для освоения средней школьной программы.