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    25 мая 2022, 22:37

    Депутат Смолин рассказал о преимуществах специалитета над бакалавриатом

    Арина Бобкова

    Болонская система образования проигрывает классическому специалитету, так как подобный выпускник обладает меньшим количеством знаний по профильным предметам. Таким мнением поделился первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

    Депутат Смолин рассказал о преимуществах специалитета над бакалавриатом

    «Мы признаем, что у Болонской декларации есть свои плюсы. Например, она признает образование общественным благом, а не услугой. Также Болонская декларация предполагает автономию вузов. Но, при этом, мы считаем, что бакалаврское образование значительно менее качественное, чем образование специалиста», — пояснил политик.

    Он подчеркнул, что студент-бакалавр получает на 40% меньше профильных знаний в отличие от студента, который обучался на специалитете. Однако, по его словам, ВУЗы не смогут перестроить свой подход к образованию быстро.