Депутат Смолин рассказал о преимуществах специалитета над бакалавриатом

Болонская система образования проигрывает классическому специалитету, так как подобный выпускник обладает меньшим количеством знаний по профильным предметам. Таким мнением поделился первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Мы признаем, что у Болонской декларации есть свои плюсы. Например, она признает образование общественным благом, а не услугой. Также Болонская декларация предполагает автономию вузов. Но, при этом, мы считаем, что бакалаврское образование значительно менее качественное, чем образование специалиста», — пояснил политик.

Он подчеркнул, что студент-бакалавр получает на 40% меньше профильных знаний в отличие от студента, который обучался на специалитете. Однако, по его словам, ВУЗы не смогут перестроить свой подход к образованию быстро.