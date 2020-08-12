Специалисты Росстата сообщили о сокращении обучающейся в вузах молодежи. Отмечается, что в РФ молодежью считаются граждане старше 14 и моложе 30 лет.

По словам аналитиков, в России проживают 12,6 миллиона людей в возрасте от 17 до 25 лет. В их числе почти 6,5 миллиона юношей и более 6,1 миллиона девушек. В нынешнем году треть (32,2%) молодежи получает высшее образование. Другие люди этого возраста учатся в средних специальных образовательных заведениях, работают либо ничем не заняты, пишет сайт NEWS.ru.

В ведомстве уточнили, что два года назад в вузах обучались 32,7% граждан такой возрастной категории. В целом число студентов высших учебных заведений в РФ каждый год уменьшается. Эксперты объясняют это общим сокращением числа людей юного возраста.