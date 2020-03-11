Специалисты рассказали об изменениях в IT-сфере

Специалисты обратили внимание на развитие гибридного интеллекта. Медведев пояснил, что он решает задачи искусственного интеллекта, интегрированного с человеческим.

«Гибридный интеллект — это тема, связанная с тем, что человечество может разделиться на тех, кто будет умнее, и тех, кто будет оставаться обычным. Сейчас перед людьми стоит выбор: будут ли они двигаться в сторону большей человечности или большей разумности», — добавил Корогод.

По словам футуролога, пока никто не понимает, как правильно пользоваться дополненной реальностью.

«Microsoft сейчас решила не делать в новом Xbox возможности виртуальной реальности, несмотря на большой пиар, здесь ничего такого особого не будет», — отметил он.

Эксперт по IТ-технологиям подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта влияет на рост производительности труда.

«Очень часто сейчас технологии ИИ направлены не на то, чтобы облегчить труд работника, а на то, чтобы контролировать его, заставлять работать более интенсивно и штрафовать за отклонения. То есть вместо электронного помощника мы уже получили электронного надсмотрщика с электронным хлыстом», — пояснил Корогод.

По его мнению, искусственный интеллект требует больших экономических затрат, поэтому обычно остается лишь в крупных городах.

Медведев заметил, что компьютеры и смартфоны почти не развиваются сейчас.

«С рынка смартфонов уже ушли японские производители, сейчас уходят тайваньские. Остается один корейский производитель, один американский, имеющих свою нишу и особое позиционирование, и несколько китайских, закрывающих все остальные потребности», — уточнил футуролог.