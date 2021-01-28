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    28 января 2021, 15:22

    Специалисты предположили, как школьники будут сдавать ЕГЭ в 2021 году

    Алена Макаренко

    ЕГЭ в России может вернуться к прежнему формату из-за снижения числа заболевших COVID-19, но решение будет нечестным по отношению к выпускникам. Так считает ректор Московского городского педагогического университета (МГПУ), бывший заместитель министра образования РФ Игорь Реморенко. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
    Специалисты предположили, как школьники будут сдавать ЕГЭ в 2021 году

    Разрешить не носить маски и не использовать санитайзеры можно ближе к проведению выпускного экзамена. Однако уже сейчас неправильно отменять разрешение не сдавать ЕГЭ тем выпускникам, которые не планируют поступать в вуз.

    «Школьники уже выбрали, какие экзамены сдают, и это уже будет нарушением планов будущих выпускников», — пояснил Реморенко.

    Также не нужно отменять основные поправки, введенные в связи с пандемией, считает ректор.

    Историк и заслуженный учитель России Александр Снегуров допускает, что произойдет возврат к ЕГЭ в доковидном формате. Тем более что снижается уровень заболеваемости.

    «Я бы хотел, чтобы экзамены для школьников проводили на двух площадках: выпускной и вступительный», — отметил педагог.

    По мнению учителя, резко отказываться от проведения ЕГЭ нельзя, поскольку вся система обращена на подготовку к нему.

    Ранее Россия вышла на плато, начался спад по заражению коронавирусом.

    Процедура проведения ЕГЭ в 2021 году из-за противоэпидемических мер останется такой же, как и в 2020-м. Принцип экзамена и структура заданий останутся прежними.