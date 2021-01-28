Специалисты предположили, как школьники будут сдавать ЕГЭ в 2021 году

Разрешить не носить маски и не использовать санитайзеры можно ближе к проведению выпускного экзамена. Однако уже сейчас неправильно отменять разрешение не сдавать ЕГЭ тем выпускникам, которые не планируют поступать в вуз.

«Школьники уже выбрали, какие экзамены сдают, и это уже будет нарушением планов будущих выпускников», — пояснил Реморенко.

Также не нужно отменять основные поправки, введенные в связи с пандемией, считает ректор.

Историк и заслуженный учитель России Александр Снегуров допускает, что произойдет возврат к ЕГЭ в доковидном формате. Тем более что снижается уровень заболеваемости.

«Я бы хотел, чтобы экзамены для школьников проводили на двух площадках: выпускной и вступительный», — отметил педагог.

По мнению учителя, резко отказываться от проведения ЕГЭ нельзя, поскольку вся система обращена на подготовку к нему.

Ранее Россия вышла на плато, начался спад по заражению коронавирусом.

Процедура проведения ЕГЭ в 2021 году из-за противоэпидемических мер останется такой же, как и в 2020-м. Принцип экзамена и структура заданий останутся прежними.