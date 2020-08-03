03 августа 2020, 11:35
Специалист сообщил об итогах проведения ЕГЭ в период пандемии COVID-19
Начальник управления организации и проведения Государственной итоговой аттестации Игорь Круглинский в эфире радиостанции «Комсомольская правда» сообщил об итогах проведения ЕГЭ в период пандемии коронавируса.
«В этом году количество удаленных на 30% меньше, чем аналогичное количество в прошлом году. Если говорить про результаты проведения экзамена, то, на наш взгляд, они, в принципе, стабильны, нет всплесков или глобальных падений», — отметил эксперт.
Помимо прочего, он исключил возможность послаблений при сдаче экзамена. По его словам, для того, чтобы провести экзамен в этом году, задания подготавливали почти одновременно с публикацией спецификации демо-версии. Это происходило приблизительно в августе–сентябре предшествующего года.
В феврале информация уже начала передаваться для шифровки и тиражирования. Именно поэтому у организаторов не было возможности упростить задания либо сделать их сложнее.