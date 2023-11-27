Образование 27 ноября 2023, 15:20 Специалист Skillfactory Симачева рассказала, что технарям проще перейти в IT

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В IT-сферу проще перейти тем, кто у кого уже есть математическое или техническое образование. Об этом RT рассказала руководитель отдела связей с рынком школы IT-профессий Skillfactory Лада Симачева.

Она объяснила, что людям с математическим складом ума IT-профессии даются проще, потому что уже есть определенная база. Но это не означает, что гуманитарии не смогут перейти в новую сферу.

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«Ещё быстрый переход возможен среди маркетологов: они могут изучить цифровой маркетинг или уйти в аналитику. Также можно перейти в IT, например из здравоохранения, где сегодня активно применяются новые технологии», — отметила эксперт.

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