Специалист рассказал, в какой сфере больше всего заимствованных слов

Проникновение заимствований в русский словарь происходит во всех сферах жизнедеятельности. Раньше наиболее часто эти слова просачивались через сферу финансов. Однако сегодня эти слова заимствуются через сектор информационных технологий и образования.

«У нас появились „менторы“, образовательная „траектория“, „трекинг“ образовательный и так далее», — заявил в интервью радио Sputnik проректор по науке Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Михаил Осадчий.

В институте отметили, что присутствие заимствованных слов — никакая не катастрфа для языка. По мнению филолога, использовать готовые слова из другого языка куда проще, чем создавать собственные формы внутри своего роднго. Поэтому нужно включать мозг и воображение.

«С другой стороны, использование англицизмов расслабляет наш язык, ведь он похож на живой организм. Когда человек или коллектив, которые постоянно говорят на русском языке, при первом столкновении с чем-то новым стараются взять уже готовое название из чужого языка, то в моменты злоупотребления этой технологией ослабляется собственная словообразовательная система», - отметил Осадчий.