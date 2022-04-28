Специалист по ЕГЭ Малкова оценила идею разрешить школьникам повторно проходить единый экзамен

Автор книг и онлайн-курса для подготовки к ЕГЭ по математике Анна Малкова прокомментировала инициативу, которая будет разрешать российским школьникам повторно сдавать ЕГЭ, если их не устроил прежний результат. Об этом написал «Ридус».

По словам эксперта, экзамены являются стрессом для ученика, а повторная попытка сможет сгладить эффект от того, что попалась неудачная задача в первый раз.

«Это важно для школьников, у которых из-за этого будет 92 балла, а им нужно, например, 100. От этого зависит поступление. Понимаю, как сложно родителям, если вдруг ребенок целый год готовился, занимался с репетитором, и вдруг не набирает баллов и не проходит на бюджет. Это драма. Чем более комфортной будет процедура сдачи ЕГЭ, тем проще будет оценить реальные знания ученика», — сказала Малкова.

Эксперт подчеркнула, что в случае принятия законопроекта, эта инициатива должна быть полностью бесплатной, а ученик, в свою очередь, должен сам выбирать, какой результат теста отдавать в вуз.