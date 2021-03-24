Специалист объяснил, почему современная молодежь не стремится учиться в вузах

Член НП «Эксперты рынка труда» Юлия Левина объяснила, почему современная молодежь не стремится получать высшее образование, сообщил сайт NEWS.ru.

По ее словам, в творческих специальностях хорошее портфолио и реальные навыки замещают необходимость в наличии диплома.

«Современные ребята прекрасно понимают, что навыки можно получить и без „корочки“, просто открыв интернет. Но пока решение брать или не брать человека на работу принимает взрослое поколение, которое училось очно в институтах», — заметила Левина.

Помимо прочего, некоторые программы университетов отстают от современных реалий. После обучения человек просто не сможет применить свои знания на практике. При этом всегда будут профессии, которые требуют серьезной подготовки в вузе. Так, вряд ли кто-то захочет лечиться у врача, который пару месяцев походил на профильные курсы.