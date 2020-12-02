Специалист объяснил, почему школы нельзя размещать в ТЦ

Накануне представители Минстроя предложили размещать школы в многофункциональных зданиях и комплексах. Как они считают, такие решения могут быть крайне востребованы в небольших городах. В этих же зданиях могут находиться комплексы помещений торгово-развлекательного назначения, а также вокзалы.

Оболонский рассмотрел ситуацию с открытием школ в таких центрах на примере комплекса «Москва-сити».

«Как будет обеспечена охрана и безопасность? Если разместить школу в „Москва-сити“ и если там произойдет теракт, то полторы тысячи детей окажутся под угрозой. А каким образом будет организовано питание? В торговых центрах обязательно продают алкоголь и фастфуд», — заметил исполнительный директор.

Он заключил, что здоровье и безопасность намного важнее прибыли Минстроя.