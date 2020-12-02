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    02 декабря 2020, 16:43

    Специалист объяснил, почему школы нельзя размещать в ТЦ

    Полина Петрова

    Исполнительный директор Национального Родительского Комитета Юрий Оболонский объяснил, почему школы нельзя размещать в торговых центрах. Он напомнил, что в ТЦ почти всегда есть в продаже спиртные напитки и вредная еда, пишет ИА НСН.
    Специалист объяснил, почему школы нельзя размещать в ТЦ

    Накануне представители Минстроя предложили размещать школы в многофункциональных зданиях и комплексах. Как они считают, такие решения могут быть крайне востребованы в небольших городах. В этих же зданиях могут находиться комплексы помещений торгово-развлекательного назначения, а также вокзалы.

    Оболонский рассмотрел ситуацию с открытием школ в таких центрах на примере комплекса «Москва-сити».

    «Как будет обеспечена охрана и безопасность? Если разместить школу в „Москва-сити“ и если там произойдет теракт, то полторы тысячи детей окажутся под угрозой. А каким образом будет организовано питание? В торговых центрах обязательно продают алкоголь и фастфуд», — заметил исполнительный директор.

    Он заключил, что здоровье и безопасность намного важнее прибыли Минстроя.