Специалист объяснил, почему не нужно отменять ЕГЭ

Специалист рассказал, что на данный момент для образовательных учреждений многое сделано, улучшилась оснащенность школ. Но в старших классах ученики проходят слишком много тестирований перед подготовкой к ЕГЭ. Из-за этого учителя не выполняют свою основную функцию.

«Что происходит сейчас? Родители вынуждены нанимать репетиторов или сами объяснять, потому что дети приходят с заданием домой, но ничего не знают. Ведь что такое знание — это понимание предмета», — заявил Гронский.

Некоторые заинтересованные в хороших баллах на ЕГЭ учителя натаскивают детей на правильные ответы, но ничего не объясняют. Поэтому необходимо исправить подход к этому экзамену. Но отменять его не стоит, так как он является объективной оценкой знаний учеников, уверен специалист.