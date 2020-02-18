    18 февраля 2020, 10:44

    Специалист объяснил, почему не нужно отменять ЕГЭ

    Анастасия Кременчугская

    Директор Государственного мемориального музея А. В. Суворова, председатель комиссии по культуре и СМИ Общественной палаты Санкт-Петербурга Владимир Гронский рассказал изданию «Политэксперт», почему не стоит отменять ЕГЭ. По его мнению, экзамен, как и все образование, требует комплексного подхода.

    Специалист рассказал, что на данный момент для образовательных учреждений многое сделано, улучшилась оснащенность школ. Но в старших классах ученики проходят слишком много тестирований перед подготовкой к ЕГЭ. Из-за этого учителя не выполняют свою основную функцию.

    «Что происходит сейчас? Родители вынуждены нанимать репетиторов или сами объяснять, потому что дети приходят с заданием домой, но ничего не знают. Ведь что такое знание — это понимание предмета», — заявил Гронский.

    Некоторые заинтересованные в хороших баллах на ЕГЭ учителя натаскивают детей на правильные ответы, но ничего не объясняют. Поэтому необходимо исправить подход к этому экзамену. Но отменять его не стоит, так как он является объективной оценкой знаний учеников, уверен специалист.