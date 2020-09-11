Специалист назвала особенности приемной кампании в вузы в 2020 году

Проректор по образовательной деятельности Политехнического университета Елена Разинкина назвала особенности приемной кампании в вузы в нынешнем году.

По ее словам, работники университета зафиксировали ощутимый прирост абитуриентов. Она отметила, что в прошлом году студенты спокойнее выбирали направления и часто передумывали, пишет РИА ФАН.

«А в этом году значительно выросло количество подаваемых документов, студенты активно себя вели, за несколько минут буквально подавали заявления о согласии на зачисление», — пояснила Разинкина.

Она отметила, что это создало определенные трудности для членов приемной комиссии, технических специалистов. Проректор уточнила, что все проблемы были успешно решены.