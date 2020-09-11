facebook_pixel
    11 сентября 2020, 10:29

    Специалист назвала особенности приемной кампании в вузы в 2020 году

    Полина Петрова

    Проректор по образовательной деятельности Политехнического университета Елена Разинкина назвала особенности приемной кампании в вузы в нынешнем году.
    Специалист назвала особенности приемной кампании в вузы в 2020 году

    По ее словам, работники университета зафиксировали ощутимый прирост абитуриентов. Она отметила, что в прошлом году студенты спокойнее выбирали направления и часто передумывали, пишет РИА ФАН.

    «А в этом году значительно выросло количество подаваемых документов, студенты активно себя вели, за несколько минут буквально подавали заявления о согласии на зачисление», — пояснила Разинкина.

    Она отметила, что это создало определенные трудности для членов приемной комиссии, технических специалистов. Проректор уточнила, что все проблемы были успешно решены.

    Новости SMI.FM