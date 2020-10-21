Специалист назвал причину сокращения финансирования молодежной политики

Власти РФ заложили в проекте бюджета на 2021–2022 годы сокращение финансирования молодежной политики. Уточняется, что расходы уменьшатся на 12% по сравнению с нынешним бюджетом. Калачев отметил, что никакого отношения к реальной молодежи многие из этих проектов не имеют. Он добавил, что представители младшего поколения редко увлекаются политическими делами.

«Большая часть расходов на молодежную политику — это деньги на ветер. Такая политика быть должна заключаться, в первую очередь, в создании равных условий для получения образования», — пояснил политтехнолог.

По информации РБК, расходы сократятся на часть госпрограммы «Развитие образования». Так, в грядущем году финансирование допобразования детей уменьшат на 8,5%, а в 2022 году — на 15,7%.