В Подмосковье открылись 77 центров образования для детей «Точка роста». Об этом сообщила первый зампред правительства Московской области — министр образования региона Ольга Забралова.

«Сегодня по всей России состоялось открытие центров образования цифрового и гуманитарного профилей „Точка роста“. Московская область — в числе участников торжественного марафона, в регионе заработали 77 таких центров, в них будут обучаться свыше 31,5 тысячи ребят», — уточнила Ольга Забралова.

Квадрокоптер и 3D-принтер — в науку. В Ленинском г. о. открылся центр «Точка роста» Подробнее

Первый зампред областного правительства рассказала, что центральной площадкой открытия сегодня стала Бутовская школа № 2 в Ленинском городском округе, в режиме телемоста к этой площадке подключились и другие регионы.

Ольга Забралова назвала открытие центров образования большим событием не только для Подмосковья, но и для всей страны.

«Теперь ребята из сельской местности смогут обучаться на современном оборудовании, в том числе, с использованием шлемов виртуальной реальности, 3D-принтеров и квадрокоптеров», — подчеркнула первый зампред правительства — министр образования региона.

По словам Ольги Забраловой, очень важно, чтобы уровень образования всех подмосковных школьников был на одинаково высоком уровне — и новые центры помогут добиться этого. Преподаватели центров специально обучались дистанционно и в кванториуме во Владимире, добавила первый зампред.

Всего в марафоне приняли участие свыше 2 тысяч общеобразовательных организаций в 50 субъектах Российской Федерации.