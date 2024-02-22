Образование 22 февраля 2024, 18:52 Совкомбанк откроет Школу финансовых аналитиков со стипендией для студентов Пресс-служба ПАО «Совкомбанк»

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Совкомбанк с 15 марта по 29 мая проведет образовательный интенсив для лучших студентов ведущих российских вузов. Занятия пройдут в онлайн-формате.

Студенты смогут бесплатно освоить высокооплачиваемую профессию финансового аналитика, прокачать навыки и компетенции. Преподавателями школы станут экспертные специалисты — руководители Совкомбанка. Они поделятся с учащимися знаниями из сфер бухгалтерского учета, финансовой математики, кредитного анализа, эконометрики и других областей.

Студентам, посещающим все занятия без пропусков и своевременно выполняющим домашние задания, банк будет выплачивать стипендию 20 тысяч рублей в месяц. После завершения обучения лучшие выпускники Школы финансовых аналитиков пройдут экспресс-собеседования в команду Совкомбанка.

Поступить в Школу финансовых аналитиков могут студенты вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Красноярска, Костромы, Саратова или Воронежа. Также необходимо выполнить тестовое задание. Заявки принимают до 14 марта по ссылке.

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