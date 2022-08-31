Советники директоров по воспитанию появятся в российских школах

Советники директоров по воспитанию появятся во всех российских школах в течение года. Об этом kp.ru рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, за прошедший год работа советников по воспитанию в некоторых школах показала свою востребованность и эффективность.

«Сейчас в школах, где есть такие советники, реализуются всероссийские проекты и программы „Орлята России“, всероссийские профессиональные конкурсы… Действительно большая и представительная линейка конкурсов и инициатив», — отметил Кравцов.