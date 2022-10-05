СПЧ призвал привлечь к реформе образования научное сообщество и представителей разных отраслей | 360°

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05 октября 2022, 14:27

СПЧ призвал привлечь к реформе образования научное сообщество и представителей разных отраслей

Секретарь СПЧ Точенов: к реформе образования нужно привлечь отраслевые ассоциации

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К реформе образования, которую готовит Минобрнауки, необходимо привлечь научное сообщество и представителей отраслевых ассоциаций, считает ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Александр Точенов. Его процитировали в Telegram-канале СПЧ.

«На мой непросвещенный и обывательский взгляд, реформа высшего образования необходима, разрабатывать ее нужно не просто внутри министерства, а с привлечением сообщества ректоров, профессорско-преподавательского состава вузов, научным сообществом, а также с представителями основных отраслевых ассоциаций», — констатировал Точенов.

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Он отметил, что нужно понять не только как обучать, но и какие знания и компетенции, помимо базовых, понадобятся стране в ближайшее время. Кроме того, необходимо выстроить систему переподготовки специалистов, чтобы в будущем они отвечали требованиям времени.

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Ранее стало известно, что Минобрнауки планирует к концу года представить макет новой системы образования взамен Болонской. Как пояснил член СПЧ, профессор НИУ ВШЭ Леонид Поляков, речь идет не столько о форме, сколько о содержании образовательного процесса в российских вузах.

«Особенно это касается комплекса социальных наук и гуманитарных дисциплин. Основная задача, которую должна решить реформа, — радикальная актуализация преподаваемого в этих дисциплинах», — подчеркнул Поляков.

По его мнению, у студентов должно вырабатываться «отчетливое понимание глобального мира», роль и место России в нем и навыки мышления «в модусе национальных интересов».

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