Сотрудники Академии наук определились с правописанием слов «фейк» и «селфи»

В их числе такие слова как «гикнуться» в значении «погибнуть» или «испортиться», а также выражение «Да ну тебя». Уточняется, что оно пишется без знаков препинания. Помимо прочего, составители словаря установили нормы правописания для некоторых уже привычных слов.

Например, «кешбэк» теперь пишется через буквы «е» и «э». «Демо», «фейк» и «селфи» — через букву «е». Еще РАН рекомендует писать слитно название сыра «Дорблю», а также все слова с приставкой «эконом». Среди них «экономпарикмахерская» или «экономмагазин».

Ранее «360» сообщал, что комиссия по русскому языку будет создана при правительстве России. Ей предстоит разрабатывать концепцию государственной языковой политики и проводить экспертизу правил русской орфографии и пунктуации, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Эта комиссия поможет сохранить развитие русского языка в нашей стране и за рубежом.